Die bislang letzte royale Hochzeit in der Westminster Abbey war die von Prinz William und Kate Middleton. Bildrechte: IMAGO / Xinhua

Königliche Trauerfeiern und Beisetzungen in der Westminster Abbey

Wieviele britische Monarchen in der Westminster Abbey beigesetzt sind, ist nicht eindeutig geklärt. Aktuell geht man von 18 Königinnen und Königen aus, angefangen mit Edward dem Bekenner. Offiziell ist König George II. der letzte Monarch, der im Jahr 1760 in der Abbey seine letzte Ruhestätte fand.



1997 wurde Prinzessin Diana nach ihrem tragischen Unfalltod in Paris die Ehre einer Trauerfeier in der Westminster Abbey zuteil, obwohl sie sich vom damaligen Thronfolger Prinz Charles hatte scheiden lassen. Beigesetzt wurde sie dort allerdings nicht.

Grabstätten und Gedenktafeln für bedeutende britische Persönlichkeiten

Insgesamt sollen rund 3.300 Menschen in der Kirche begraben sein, darunter zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten der britischen Geschichte. Dazu zählen die Schriftsteller Geoffrey Chaucer, Charles Dickens und Rudyard Kipling, der Barock-Komponist Henry Purcell, Filmstar Laurence Olivier und acht Premierminister.



2018 wurde die Asche des verstorbenen Astrophysikers Stephen Hawking zwischen den Gräbern der Wissenschaftskoryphäen Isaac Newton und Charles Darwin beigesetzt.



Für andere bedeutende Persönlichkeiten wurden Gedenktafeln in der Abbey angebracht, darunter Jane Austen, Francis Drake, Edward Elgar, Oscar Wilde und Martin Luther King. Die Gedenktafel für den legendären Premierminister Winston Churchill fand neben dem Grab des unbekannten Soldaten ihren Platz. An dieser Gedenkstätte hatte Elizabeth II. - wie zuvor auch ihre Mutter - ihren Brautstrauß niedergelegt. Herzogin Meghan und Prinzessin Beatrice von York griffen diese Tradition später auf.

Das Grab des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey. Königin Elizabeth II. legte hier einst ihren Brautstrauß ab. Bildrechte: dpa

Britischer König darf über Westminster Abbey bestimmen

Die Abbey oder Collegiate Church of St. Peter, Westminster, wie ihr vollständiger Name lautet, ist eine "royal peculiar", eine sogenannte Eigenkirche. Das heißt, dass niemand anderes als der britische Monarch, der zugleich Oberhaupt der Kirche von England ist, über sie verfügt.



Regulär finden in der Westminster Abbey etwa 2.200 Menschen Platz. Bei der Trauerfeier für Elizabeth II. wird die britische Königsfamilie dem Sarg am nächsten sitzen. Bei der Krönung von Elizabeth II. hatten dank eigens errichteter Ränge etwa 8.250 Menschen in die Kirche gepasst.

Die Rekordzeit der Queen auf dem Thron wird mit einem von David Hockney gestalteten Kirchenfenster in der Westminster Abbey gewürdigt. Bildrechte: dpa

Wichtige Rolle im Leben der Queen