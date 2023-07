Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren stand Willem-Alexander in der "Nieuwe Kerk" in Amsterdam. Gehüllt in einen roten Königsmantel mit Hermelin-Kragen wurde er zum neuen König der Niederlande ernannt.



Seitdem bekommen die Niederländer frei, um am 27. April - Willem-Alexanders Geburtstag - den "Koningsdag" (dt. Königstag) zu feiern.

Willem-Alexander und Maxima zur Krönung mit ihren royalen Gästen. Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Straßen und Häuserfassaden werden dafür in der Nationalfarbe geschmückt, im ganzen Land gibt es Straßenfeste mit Tanz, Musik, Jahrmärkten, Paraden und vielen weiteren Events. Zahlreiche Niederländer werfen sich zum Nationalfeiertag in Schale und setzen von Kopf bis Fuß auf Orange.



Zwar wird Willem-Alexander auch dieses Jahr von den Niederländern gefeiert, doch das täuscht nicht darüber hinweg, dass seine Beliebtheit so gering ist, wie noch nie. Laut einer Umfrage ist das niederländische Königshaus auf seinem Popularitäts-Tiefpunkt angekommen. Das berichtete der niederländische TV-Sender NOS.



Während Willem-Alexander zu Beginn seiner Amtszeit noch 78 Prozent der Bürger ihr Vertrauen aussprachen, sind es heute nur noch 55 Prozent.

Zum "Koningsdag" erscheinen viele Niederländer von Kopf bis Fuß in Oranje gehüllt. Bildrechte: dpa

So feiern die Niederländer den Koningsdag

Als Beatrix noch Königin der Niederlande war, wurde der Königinnentag am 30. April gefeiert. Mit der Inthronisierung Willem-Alexanders im Jahr 2013 hat sich nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern auch das Datum des Nationalfeiertages geändert. Seit 2014 feiern die Niederländer den Königstag am 27. April. Übrigens ist Willem-Alexander nach mehr als 120 Jahren Herrschaft von Frauen der erste Mann auf dem niederländischen Thron.



Traditionsgemäß besucht die Königsfamilie jedes Jahr eine andere Stadt in den Niederlanden. Dieses Jahr wurden Willem-Alexander und Maxima in Rotterdam in Empfang genommen. Der König betonte in seiner Rede seine Verbundenheit zum Volk:

Wir haben schwierige Zeiten hinter uns - und auch schwierige Zeiten vor uns. Aber Rotterdam hat gezeigt: Wenn wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten, dann schaffen wie ein fantastisches, schönes Land im 21. Jahrhundert. [...] Wir sind alle Könige und Königinnen. Ihr seid alle Könige und Königinnen, weil ihr offen seid und euch für andere einsetzt. König Willem-Alexander

Ein Stück Kuchen zum Königstag. Bildrechte: IMAGO / ANP

10 spannende Fakten über König Willem-Alexander

Volksnah, sympathisch und authentisch: So präsentieren sich die Royals jedes Jahr auf's Neue. Doch wie tickt König Willem-Alexander wirklich? Und warum wird er so hochgelebt?



1. So viel verdient der König