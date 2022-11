Unterwegs in einer Herzensangelegenheit: Prinz William und Herzogin Kate sind diesen Mittwoch (30. November) in Boston in den USA gelandet. Der Grund ihrer Reise ist die Verleihung des "Earthshot"-Preises, den der Prinz of Wales im Jahr 2020 gemeinsam mit dem Naturfilmer David Attenborough ins Leben gerufen hat. Zur Feier des royalen Besuchs sollen Sehenswürdigkeiten in Boston grün angestrahlt werden.