Viele von uns werden von der Zeitumstellung gar nicht so viel mitbekommen haben. Eine Stunde länger schlafen - und dann sind die meisten digitalen Uhren schon automatisch gestellt. Nicht so bei der Queen . Ihre Angestellten haben zur Zeitumstellung zwei Mal im Jahr richtig viel vor sich!

Rund 16 Stunden dauert es, bis die royalen Uhren wieder richtig ticken, berichtet die BBC. Kein Wunder, dass sich Queen Elizabeth II. einen hauseigenen Uhrmacher leistet. Seit diesem Jahr ist Fjodor van den Broek für den Job zuständig - in Handarbeit, versteht sich!

Denn im Besitz der Königin sind nicht nur ein paar dekorative Wanduhren. Mehr als 1000 Uhren gebe es in den Anwesen des Königshauses, schrieb die königliche Familie auf Twitter. Rund 250 Exemplare aus der royalen Uhrensammlung befinden sich direkt auf Schloss Windsor, hinzukommen sieben Turmuhren und weitere Exemplare in anderen Gebäuden, erklärt der Uhrmacher.