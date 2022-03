Denn im Besitz der Königin sind nicht nur ein paar dekorative Wanduhren. Mehr als 1.000 Uhren gebe es in den verschiedenen Anwesen der Windsors, schrieb die königliche Familie auf Twitter. Rund 250 Exemplare befinden sich direkt auf Schloss Windsor, sieben Turmuhren und weitere Exemplare in anderen Gebäuden kommen noch hinzu, erklärt der Uhrmacher. Insgesamt sind es 400, die van der Broek umstellen muss.

Nicht alle Uhren der Queen ticken richtig. In den Küchen von Schloss Windsor und dem Buckingham Palast herrscht eine eigene Zeitzone, in der die Uhren ihrer Zeit fünf Minuten voraus sind. So steht bei den Royals immer rechtzeitig das Essen auf dem Tisch.