Eine Tasse vom Lieblingskaffee am Morgen ist für viele unverzichtbar, um einen guten Start in den Tag zu haben. Dafür sorgen vor allem zwei Punkte: Zum einen verengt Koffein die Gefäße, das Herz muss das Blut mit mehr Druck pumpen, Herz- und Atemfrequenz steigen, das Gehirn und der Rest des Körpers werden so optimal mit Blut versorgt. Zum anderen blockiert Koffein den Botenstoff Adenosin, der als eine Art Bremse im Gehirn funktioniert und schläfrig macht.