Kohlenmonoxid, kurz CO, ist ein besonders giftiges Gas. Es entsteht überall dort, wo etwas verbrannt wird. Solange der Abzug frei ist, besteht keine Gefahr. Können die Brandgase nicht richtig entweichen – etwa, weil eine Gastherme verdreckt ist oder der Abzugsschacht eines Kamins verstopft - wird es allerdings schnell und im schlimmsten Fall nachhaltig gefährlich. Schon wenige Atemzüge können lebensgefährlich sein! Damit dieser Fall nicht eintritt, sollen CO-Warngeräte warnen. Sie geben Alarm, sobald die Menge an Verbrennungsgasen, insbesondere Kohlenmonoxid, in der Raumluft über einen festen Grenzwert steigt.