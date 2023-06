Sie waren allein, sie haben es aus eigener Kraft geschafft. Das ist ein Beispiel für totales Überleben, das in die Geschichte eingehen wird.

Am 18. Mai fanden Helfer das Wrack des abgestürzten Flugzeugs im Dschungel.

Am 18. Mai fanden Helfer das Wrack des abgestürzten Flugzeugs im Dschungel.

Am 18. Mai fanden Helfer das Wrack des abgestürzten Flugzeugs im Dschungel. Bildrechte: dpa

Die Geschwister waren am 1. Mai mit einer Propellermaschine vom Typ Cessna 206 im Süden des Landes abgestürzt. Private Kleinflugzeuge sind in der unwegsamen Region oft die einzige Möglichkeit, größere Strecken zurückzulegen. Bei dem Unglück kamen die Mutter der Kinder, der Pilot und ein indigener Anführer ums Leben.

In der Hoffnung, die 13-jährige Lesly, den neunjährigen Soleiny, den vierjährigen Tien Noriel und die elf Monate alte Cristin zu retten, wurde eine Suche mit 160 Soldaten und 70 Indigenen organisiert. Die Einsatzkräfte hatten ihre Spur verfolgt und dabei eine Babyflasche, eine Schere, Schuhe, Windeln, zerkaute Früchte, Fußabdrücke und Notunterkünfte entdeckt.

Außerdem wurden über dem Gebiet 10.000 Flugblätter abgeworfen, auf denen die Kinder auf Spanisch und in ihrer indigenen Muttersprache aufgerufen wurden zu bleiben, wo sie sind. Über Lautsprecher an Helikoptern wurde eine Botschaft im Dschungel verbreitet, in der die Großmutter der Kinder diese aufruft, sich nicht weiter von der Absturzstelle weg zu bewegen, damit die Soldaten sie finden könnten.