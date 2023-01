Astronomie "Neandertaler-Komet" kommt - Wann kann man ihn sehen?

Hauptinhalt

Als er zuletzt in Erdnähe kam, lebten in Europa noch Neandertaler – vor rund 50.000 Jahren: Der etwa 1 Kilometer große Komet mit dem seltsamen Namen "C/2022 E3" wird am Mittwoch (1.2.) der Erde am nächsten kommen. Die Helligkeit des Kometen soll bemerkenswert sein. Das lockt sicherlich viele nach draußen, die auch mal einen Kometen live sehen wollen.