Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der 56-Jährige am Donnerstag (16. Juli) einen Fahrgast gewürgt haben. Die Ermittlungen würden in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt. Diese habe das Tatgeschehen "als Anfangsverdacht einer gefährlichen Körperverletzung" bewertet.