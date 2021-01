Außer in Bayern, sind sie in den meisten Bundesländern lediglich beim Besuch in einem Pflegeheim Pflicht: Viren filternde FFP2-Masken. Dennoch soll es künftig allen Menschen ermöglicht werden, sich so gut wie möglich vor dem Coronavirus zu schützen, wenn sich Begegnungen mit anderen Menschen nicht vermeiden lassen.



Die Bundesregierung hat deshalb zugesichert, Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe oder Grundsicherung mit FFP2-Masken zum Schutz gegen das Coronavirus zu versorgen. Fünf Millionen Menschen sollen je zehn dieser Masken kostenlos erhalten, kündigten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundessozialminister Hubertus Heil an.