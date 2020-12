Am Dienstag, den 15. Dezember, ist sie in Kraft getreten: die Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Seitdem können sich Über-60-Jährige sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder Corona-Risikofaktoren drei kostenlose FFP2-Schutzmasken in der Apotheke abholen. Berechtigt sind rund 27 Millionen Deutsche.