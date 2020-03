Wer Schnupfen hat oder ein bisschen hustet, muss sich ab sofort nicht mehr zum Arzt schleppen, um eine Krankschreibung zu bekommen. Stattdessen ruft man einfach in der Praxis an und schildert seine Symptome. Der Arzt kann dann eine Krankschreibung für bis zu sieben Tage ausstellen.

Diese Regelung gilt zunächst bis zum 5. April und soll die Arztpraxen während der Corona-Krise entlasten. Sie gilt also ausdrücklich nur für die Fälle einer "normalen" Erkältung oder eines leichten grippalen Infekts. Und bei Verdacht auf eine schwerere Erkrankung kann der Arzt seinen Patienten trotzdem in die Praxis bestellen.

Drei Tage lang darf man zu Hause bleiben, ohne den Krankenschein vorzulegen.. Kleine Unternehmen wollen ihn aber meistens bereits an ersten Tag sehen. Da hilft eine Kopie per e-Mail oder SMS. Sonst gilt: Per Post oder Fax an den Arbeitgeber schicken.