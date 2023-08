"Todesengel" nennt die Boulevardzeitung "Sun" die Krankenschwester, die für eine der schlimmsten Serien von Kindermorden in Großbritannien verantwortlich ist.



Die 33-jährige Lucy L. hat in einem Krankenhaus in Chester sieben Babys ermordet. Und damit nicht genug - auch bei sechs weiteren Säuglingen auf der Neugeborenenstation hat sie es versucht. Am Freitag (18.08.23) hat eine Jury des Manchester Crown Court sie deshalb wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig gesprochen. Warum sie die Babys ermordet hat, ist aber trotz monatelangem Prozess nicht klar.



Die Jurymitglieder konnten sich lange nicht auf ein Urteil einigen. Bildrechte: dpa

145 Tage dauerte der aufsehenerregende Prozess. 145 Tage mussten die Jurymitglieder grausame Details der Morde mit anhören. Die BBC berichtet, dass einige von ihnen sogar in Tränen ausgebrochen sein sollen.

Frau soll Neugeborenen Luft injiziert und sie vergiftet haben

Alle Opfer der Täterin wurden auf der Frühgeborenenstation betreut. Von Juni 2015 bis Juni 2016 tötete Lucy L. fünf Jungen, davon zwei Brüder aus einer Drillingsgeburt, und zwei Mädchen.



Manchen Babys spritzte sie Luft in die Blutbahn, andere überfütterte sie mit Milch. Außerdem soll sie die Säuglinge vergiftet haben, indem sie ihnen intravenös Insulin verabreichte. Zwischen den Taten lagen zum Teil nur wenige Stunden, manchmal aber auch Wochen.

Fälle blieben lange unentdeckt

Mitarbeiter und Vorgesetzte ahnten zwar etwas, es passierte aber lange nichts. Als Lucy L. dann endlich aus der Station abgezogen wurde, arbeitete sie in einem Büro, wo sie Einsicht in sensible Patientenunterlagen hatte. Erst lange nach ihren Taten wurde sie festgenommen.



Der Direktor der Klinik entschuldigte sich. Ermittler wollen nun die Fälle von etwa 4000 Babys überprüfen. Auch in einer Klinik in Liverpool, in der Lucy L. vorher arbeitete, werden zwei Todesfälle von Kindern untersucht.

Der Direktor der Klinik räumt Fehler ein. Bildrechte: IMAGO / Avalon.red

Strafmaß noch unklar