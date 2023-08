Die 33-jährige Lucy Letby hat in einem Krankenhaus in Chester sieben Babys ermordet. Und damit nicht genug - auch bei sechs weiteren Säuglingen auf der Neugeborenenstation hat sie es versucht. Am Freitag (18.08.23) hat eine Jury des Manchester Crown Court sie deshalb wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig gesprochen. Warum sie die Babys ermordet hat, ist aber trotz monatelangem Prozess nicht klar. Nun wurde am Montag (21.08.2023) auch das Strafmaß verkündet. Die Frau verbringt den Rest ihres Lebens im Gefängnis.

Mitarbeiter und Vorgesetzte ahnten zwar etwas, es passierte aber lange nichts. Als Lucy Letby dann endlich aus der Station abgezogen wurde, arbeitete sie in einem Büro, wo sie Einsicht in sensible Patientenunterlagen hatte. Erst lange nach ihren Taten wurde sie festgenommen.



Der Direktor der Klinik entschuldigte sich. Ermittler wollen nun die Fälle von etwa 4000 Babys überprüfen. Auch in einer Klinik in Liverpool, in der Lucy Letby vorher arbeitete, werden zwei Todesfälle von Kindern untersucht.