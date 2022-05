Spanien Krankschreibung wegen Regelschmerzen - wäre das auch in Deutschland möglich?

Arbeiten trotz heftiger Unterleibsschmerzen während der monatlichen Regel - von dieser Tortur könnten Frauen in Spanien künftig befreit werden. Das sieht ein Gesetzentwurf der linken Regierung vor, der am Dienstag (17. Mai) im Kabinett offiziell vorgestellt wird.

Demnach sollen Spanierinnen das Recht bekommen, in solchen Fällen zu Hause zu bleiben. Die Kosten des Arbeitsausfalls soll der Staat übernehmen - und zwar so lange, wie die Schmerzen andauern. Um arbeitsfrei zu bekommen, muss eine betroffene Frau einen Arzt konsultieren.

Spanien wäre das erste Land in Europa mit einem derartigen Gesetz. Vergleichbare Regelungen gibt es bereits in Taiwan: Hier können Frauen in solchen Fällen allerdings nur drei Tage pro Jahr der Arbeit fernbleiben - und bekommen dann auch nur die Hälfte des Lohns.



In Südkorea müssen Arbeitgeber ihren weiblichen Beschäftigten einen Tag im Monat frei geben, wenn sie einen Anspruch darauf geltend machen. Wer die Kosten dafür übernimmt und ob es trotzdem Lohn gibt, ist nicht gesetzlich geregelt.