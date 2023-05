Spanien Krankschreibung wegen Regelschmerzen - wäre das auch in Deutschland möglich?

Spanien wäre das erste Land in Europa mit einem derartigen Gesetz. Vergleichbare Regelungen gibt es bereits in Taiwan: Hier können Frauen in solchen Fällen allerdings nur drei Tage pro Jahr der Arbeit fernbleiben - und bekommen dann auch nur die Hälfte des Lohns.



In Südkorea müssen Arbeitgeber ihren weiblichen Beschäftigten einen Tag im Monat frei geben, wenn sie einen Anspruch darauf geltend machen. Wer die Kosten dafür übernimmt und ob es trotzdem Lohn gibt, ist nicht gesetzlich geregelt.