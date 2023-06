Mit dem Ende der Corona-Pandemie wurde auch die telefonische Krankschreibung abgeschafft. Es hieß also wieder: Ab zum Arzt! Das soll sich nun ändern. Vor allem bei leichten Symptomen und akuten Krankheiten soll die Krankschreibung per Telefon bald dauerhaft möglich sein.

"Menschen, die sich in der Vergangenheit mit einem Schnupfen oder akuten Magen-Darm-Infekt nur wegen einer Krankschreibung in überfüllte Wartezimmer geschleppt haben, obwohl sie sich eigentlich besser im Bett auskuriert hätten, wird nun zukünftig unbürokratischer von ihren Ärztinnen und Ärzten auch bereits am Telefon geholfen werden können", sagt der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen.