Der Test wurde vom US-Unternehmen Grail entwickelt. Derzeit ist Galleri nur in den USA erhältlich und ist dort verschreibungspflichtig. Doch in Großbritannien läuft derzeit ein Großversuch. Der dortige Nationale Gesundheitsdienst NHS hat 140.000 Menschen angeschrieben und sie gebeten, eine Blutprobe abzugeben, um die Wirksamkeit des Tests zu überprüfen. Immerhin ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in den Industrieländern - nach Herz-Kreislauferkrankungen. Der Versuch in Großbritannien ist auf zwei Jahre angelegt.