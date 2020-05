"Ich bin wieder gesund", sagte die ehemalige Bundesfamilienministerin am Dienstag (12.05.) in Schwerin. Die 45-Jährige habe die Krebs-Therapie gut überstanden. Darüber sei sie froh und dankbar, auch wenn es keine Garantie gebe und ein Restrisiko bleibe. Deshalb werde sie weiter in medizinischer Behandlung und Kontrolle bleiben.