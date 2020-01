Spenden an Zoo Krefeld Nach Brand in Affenhaus: So können Sie helfen!

Die Bestürzung ist groß, Menschen legen Blumen, Fotos und Stofftiere vor dem Krefelder Zoo nieder. In der Silvesternacht sind hier 30 Affen in den Flammen verendet, die vermutlich durch eine Himmelslaterne verursacht worden sind. Die Mitarbeiter des Zoos stehen unter Schock, die Besucher trauern. Und: Sie möchten helfen. Für das Wochenende haben zwei Poetry-Slammer kurzfristig eine Spendenveranstaltung auf die Beine gestellt, der Zoo bittet via Facebook um Unterstützung.