Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat für den KulturPass 100 Millionen Euro freigegeben. Er orientiert sich an einem Vorbild aus Frankreich: Dort bekommt jeder Jugendliche zum 18. Geburtstag einen solchen Pass vom Staat geschenkt.



Das neue Angebot in Deutschland soll jungen Menschen die Teilhabe an Kunst und Kultur erleichtern und zugleich den Kulturbereich unterstützen. Sowohl die jungen Menschen als auch die Kulturbetriebe hätten ganz besonders unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gelitten.



Kultureinrichtungen wie Buchhandlungen, Plattenläden, Theater und Kabaretts sollen durch das Angebot dabei unterstützt werden, neues Publikum zu gewinnen.