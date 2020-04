Bislang war es so: Wird ein Arbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt, zahlt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des Nettolohns, bei Beschäftigten mit Kindern 67 Prozent. Und das für einen Zeitraum von maximal zwölf Monaten. Beantragt wird das sogenannte Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber.



Damit gehörte Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in Sachen Kurzarbeitergeld zu den Schlusslichtern. Für viele Menschen, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen, eine traurige Perspektive. Denn wann die Corona-Krise endlich vorbei sein wird, das weiß bislang niemand.