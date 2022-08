Was "frisch" bedeutet, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im ZDF erklärt: "Nach der Definition, die wir hier einsetzen, heißt das drei Monate. Das heißt mindestens die dritte oder eine weitere Impfung darf höchstens drei Monate zurückliegen. Dann hat man eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der Geimpfte selbst gut geschützt und nicht so stark ansteckungsgefährdet ist wie jemand, der länger zurückliegend geimpft ist. Oder der nur eine Impfung hat."

Sollten die neuen, an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe nicht besser vor Ansteckungen schützen und der "frisch"-Zeitraum dadurch verlängert werden, würde das für 51,5 Millionen Geboosterte in Deutschland Dosis vier und fünf bis Ostern bedeuten, wenn sie ohne Maske am öffentlichen Leben in Kneipen, Restaurants oder Kinos teilnehmen wollen.