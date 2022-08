Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will den Stellenwert des Corona-Medikaments Paxlovid erhöhen. Neben der Impfung soll es bei der Pandemie-Bekämpfung künftig als zweite Säule dienen. Aus diesem Grund dürfen Hausärzte das Mittel ab sofort in ihren Praxen vorrätig halten und direkt an Corona-Patienten abgeben, so Lauterbach im Magazin "Der Spiegel". Der Umweg über Apotheken sei damit nicht mehr notwendig.