Ich habe einen Anruf bekommen, und jemand hat gesagt, da sei ein Baby in einem Tonkrug gefunden worden. Es sei gerettet worden und in ein Krankenhaus gebracht. Der Zustand sei weiter kritisch und ich wurde gefragt, ob das Baby in meine Klinik verlegt werden könne.

Es war für ihn keine Frage, die Kleine aufzunehmen. Sie kam völlig verhungert in die Klinik. Ihr Körper hatte keine Reserven mehr. Ihr Zustand war lebensbedrohlich. Gefunden wurde sie auf dem Friedhof von Bareli, einer Stadt im Norden Indiens. Die Kleine war lebendig in einem Tontopf begraben worden. Mitte August wurde sie gefunden.

Wie die Polizei im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh sagte, rettete Hitesh Sirohi das Baby und rief Hilfe. Ob das Neugeborene überlebt, war lange unklar. Sirohi wollte seine Tochter begraben, die bei der Geburt gestorben war. Dabei stieß er auf ein Gefäß in der Erde, in dem ein Baby lag und schrie. "Im ersten Moment dachte ich, meine Tochter sei wieder am Leben", sagte Sirohi der Zeitung "Times of India". "Dann merkte ich aber, dass die Stimme aus dem Gefäß kam."