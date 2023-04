Werden Kunstwerke oder Museumsräume beschädigt, liegt der Straftatbestand einer Gemeinschädlichen Sachbeschädigung vor. Wird darüber hinaus die Ordnung eines Hauses gestört, kommt der eines Hausfriedensbruchs hinzu.



Gemeinschädliche Sachbeschädigungen werden mit Geld- und lediglich in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafen geahndet. Was den Aktivisten helfen könnte: Die betroffenen Kunstwerke sind durch ihrer Aktionen bislang nicht dauerhaft beschädigt worden. Beträchtliche Sachschäden sind allerdings an Bilderrahmen und in Museumsräumen entstanden.



Ähnlich sieht es in Sachen Hausfriedensbruch aus. Selbst "Schwerer Hausfriedensbruch" wird §124 des Strafgesetzbuches zufolge mit einer Geldstrafe bzw. eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren geahndet.