Gefühlt spricht das ganze Land über sie und kaum jemand hat keine Meinung zu den Aktionen der "Letzten Generation". Doch welche Auswirkungen hat das Festkleben wirklich? Der renommierteste Klimaforscher Deutschlands, Mojib Latif, hält die Aktionen jedenfalls für kontraproduktiv und lehnt sie ab: "Weil auf der einen Seite in der Öffentlichkeit kaum noch über das Thema Klima gesprochen wird, sondern vor allem über die Formen des Protestes". Zudem werde die gesamte Klima-Bewegung in Misskredit gebracht und die Aktionen führten auch dazu, "dass man so eine Art Verkehrsinfarkt hat und dadurch die Luftverschmutzung auch noch mal deutlich zunimmt", so Latif gegenüber BRISANT.

Mojib Latif kritisiert die Protest-Methoden der "Letzten Generation". (Archiv) Bildrechte: imago/Hoffmann