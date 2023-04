Der renommierteste Klimaforscher Deutschlands, Mojib Latif, hält die Aktionen jedenfalls für kontraproduktiv und lehnt sie ab: "Weil auf der einen Seite in der Öffentlichkeit kaum noch über das Thema Klima gesprochen wird, sondern vor allem über die Formen des Protestes". Zudem werde die gesamte Klima-Bewegung in Misskredit gebracht.

Die Aktionen führten auch dazu, "dass man so eine Art Verkehrsinfarkt hat und dadurch die Luftverschmutzung auch noch mal deutlich zunimmt", so Latif gegenüber BRISANT. Und das schadet dem Klima zusätzlich.

Hinzu kommen hohe Kosten für die Polizei- und Rettungseinsätze. Allein die Hamburger Polizei hat den Demonstranten mittlerweile mehr als 37.000 Euro in Rechnung gestellt. Die "Letzte Generation" sieht sich trotz solcher Zahlen im Recht. "Mir tut unfassbar leid, dass wir diese Kosten für die Polizei und die Rettungswagen verursachen", so Lea-Maria Rhein von der "Letzten Generation". Die Rechnungen seien "unfassbar schmerzlich", sagt die 22-Jährige. "Aber es wäre viel schmerzlicher, nichts zu tun und zu sehen, wie wir in diesen Klimakollaps hineinrasen", so Rhein weiter.