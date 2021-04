Nun steht fest: Cousin Peter Philips wird zwischen den Prinzen platziert. Die Mitglieder der Royal Family folgen dem Sarg in einer festgelegten Reihung:

Lange war spekuliert worden, ob Prinz Harry und sein Bruder William Seite an Seite dem Sarg des geliebten Familienoberhauptes zu Fuß folgen. So wie bei der Beerdigung ihrer Mutter, Lady Diana. Damals waren Vater Charles und Opa Philip an der Seite der Jungs.