In Schottland hat am Samstag (26.8.) die größte Suche nach dem angeblichen Seeungeheuer von Loch Ness seit fünf Jahrzehnten begonnen. Bei der Expedition werden Drohnen und Boote mit Wärmebildkameras sowie Hydrophone eingesetzt.



Die Organisatoren haben Freiwillige dazu aufgerufen, das ganze Wochenende nach Bewegungen im Wasser oder anderen unerklärlichen Ereignissen Ausschau zu halten.



Seit 1972 sei der wasserreichste schottische See - 36 Kilometer lang und bis zu 2,7 Kilometer breit - nicht mehr so systematisch unter die Lupe genommen worden, betont der Projektleiter Alan McKenna.

Das wohl berühmteste Foto von Nessie stammt aus dem Jahr 1934. Es beflügelt bis heute die Fantasien vieler Menschen. Bildrechte: imago/United Archives International

Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem die Leute noch nicht von Nessie gehört haben, aber es ist immer noch eine unserer größten Fragen: Was ist das Monster von Loch Ness? Paul Nixon, Leiter des Loch-Ness-Zentrums AFP

An 17 Beobachtungsposten entlang der Ufer sind die Freiwilligen im Einsatz, die den See stundenlang mit den Augen nach überraschenden Spuren oder merkwürdigen Wellenbewegungen absuchen sollen.



Projektleiter McKenna setzt aber vor allem auf moderne Technik. Auf dem See ließ er ein äußerst sensibles Hydrophon ins Wasser - eine Art Aufnahmegerät, das alle Töne aus dem bis zu 230 Meter tiefen See aufzeichnet.

Das Loch Ness Centre in Drumnadrochit nahe Inverness Bildrechte: dpa

Erste schriftliche Erwähnung von Nessie aus dem Jahr 565

Berichte über Nessie datieren zurück bis ins Altertum: Die früheste schriftliche Erwähnung stammt aus einem Buch über das Leben des irischen Mönchs Columban aus dem Jahr 565. Demnach attackierte das Monster einen Schwimmer und wollte gerade noch einmal zum Angriff übergehen, als der heilige Columban ihm den Rückzug befahl.

Sieht Nessie so aus? Viele glauben an die Theorie, Nessie wäre ein Plesiosaurier. Bildrechte: Colourbox.de

Auch später wurden immer wieder Sichtungen gemeldet. 1933 berichtete eine schottische Lokalzeitung darüber, wie ein Paar auf einer Straße am See entlang fuhr und eine "enorme Erhebung" im Wasser sah. Im Jahr 1987 gaben Teilnehmer einer Expedition an, ein "unidentifiziertes Objekt von ungewöhnlicher Größe und Stärke" gesehen zu haben.

Ist das Nessie? Ein Bild aus dem Jahr 1933 Bildrechte: IMAGO/Gemini Collection

Mehr als 1.100 Mal wurde Nessie schon gesichtet