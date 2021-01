Bis Ende Januar wollen Bund und Länder Bewohnerinnen und Bewohnern stationärer Pflegeeinrichtungen ein Impfangebot machen. Darüber hinaus wolle man die Produktionskapazitäten von Impfstoff in Deutschland - wie etwa bei der Firma BioNTech in Marburg - ausbauen. "Der Bund wird auch darüber hinaus mit den Herstellern darüber sprechen, wie schnellstmöglich weitere Produktionskapazitäten für Impfstoffe aufgebaut werden können", heißt es in der Beschlussvorlage.



Darüber hinaus sollen die Test-Kapazitäten in Pflegeheimen weiter aufgestockt und die Einrichtungen durch geschultes Personal bei den Testungen unterstützt werden.