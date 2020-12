Worüber seit Wochen diskutiert wurde, ist jetzt Realität: Deutschland geht ab Mittwoch (16. Dezember) in einen erneuten Lockdown - vorerst bis zum 10. Januar. (Einige Bundesländer, wie etwa Sachsen und Brandenburg, starten damit bereits am Montag.) Die in den letzten Tagen stark gestiegene Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat gezeigt, dass der bislang geltende Lockdown light nicht ausreichend war, um die Pandemie zu stoppen. Das Gesundheitssystem ist zu stark belastet.



Ziel der strengeren Maßnahmen ist es, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf maximal 50 zu bringen, um die Kontaktnachverfolgung wieder möglich zu machen. Davon soll auch abhängen, wie es nach dem 10. Januar weitergeht. Am 3. Advent lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bundesweit bei 169.