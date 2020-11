In Sachen Einzelhandel waren sich Bund und Länder schnell einig. In Geschäften mit einer Einkaufsfläche ab 800 Quadratmetern darf künftig nur ein Kunder pro 20 Quadratmeter reingelassen werden.

Bayerns Ministerpräsident Martin Söder regte im Vorfeld dazu an, für sogenannte Corona-Hotspots schärfe Maßnahmen in Betracht zu ziehen.



Etwa eine konsequente Maskenpflicht (ab der siebenten Klasse) in Schulen sowie ein Modell des Wechselunterrichts für ältere Schüler, um die Dichte des Schulbetriebs zu reduzieren. Dazu soll auch beitragen, den Unterricht zeitlich gestaffelt zu beginnen. Für den Transport von Schülern in Schulbussen soll zusätzliches Geld bereit gestellt werden.



Auch für Geschäfte könnten in besonders betroffenen Gebieten gesonderte Einschränkungen gelten.