Vor Bund-Länder-Gipfel Corona-Lockdown bis zum 18. April? - Diese Regeln sind geplant

Verschärfung statt Lockerung der Corona-Maßnahmen

Diskutiert werden sollen, so der Wunsch des Kanzleramts, Verschärfungen der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen für Städte und Kreise ab einer Inzidenz von 100 Neuninfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen.



Angedacht sind erneute Ausgangsbeschränkungen (bis 5 Uhr morgens), die Schließung von Schulen und Kitas, wenn ein zweimaliger Corona-Test pro Woche für Erziehungs- und Lehrkräfte sowie alle Schüler und betreuten Kinder in Präsenz nicht sichergestellt werden kann, sowie die komplette Schließung von Schulen und Kitas ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 200.



Zudem sollen die Schnelltests in Unternehmen ausgeweitet werden.

Kontaktbeschränkungen: Keine Familienfeiern an Ostern?

Liegt die Inzidenz einer Stadt oder eines Kreises über 100, soll eine "Notbremse" greifen, haben Bund und Länder beim letzten Corona-Gipfel am 3. März beschlossen. Das ist seit dem 21. März für ganz Deutschland der Fall.



Die aktuell erlaubten Zusammenkünfte von fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder unter 14 Jahren wären dann nicht mehr gestattet. Kommt es zur "Notbremse", sind künftig nur noch Treffen mit einer haushaltsfremden Person möglich, plus Kinder. Familienfeiern zu Ostern wären damit Geschichte - zumindest in vielen Kreisen und Städten.

Reisen: Kein Osterurlaub 2021?

Bund und Länder sollen nach Vorstellungen des Kanzleramts weiter von nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und ins Ausland abraten - auch an Ostern.



Diskutiert werden soll außerdem, dass bei Reisen ins Ausland - unabhängig von der Inzidenz im Zielland - mit der Rückkehr nach Deutschland Test- und Quarantänepflicht gelten. Bereits vor der Rückreise soll ein erster Corona-Test Pflicht sein.

Alternative: Kontaktarmer Urlaub im eigenen Bundesland

Alternativ schlagen die SPD-geführten Länder vor, über kontaktarmen Urlaub im eigenen Bundesland zu diskutieren. Die Voraussetzung dafür: Es müssen eigene sanitäre Anlagen genutzt werden und Selbstversorgung möglich sein. D.h. Urlaub im Ferienhaus, einer Ferienwohnung, mit Wohnmobil oder Wohnwagen.

Lockerungen des öffentlichen Lebens in Modellprojekten testen

Im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten sollen die Länder in je einer Region mit einer niedrigen Inzidenz testen können, wie unter strengen Auflagen und mit einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens wieder geöffnet werden könnten.



"Zentrale Bedingungen dabei sind lückenlose negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und ggf. auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene, eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst und klare Abbruchkriterien im Misserfolgsfalle", heißt es dazu in der Beschlussvorlage des Kanzleramts.

Weiterentwicklung der Corona-Warn-App

Im Laufe des Aprils soll die Corona-Warn-App um weitere Funktionen erweitert werden, die die frühzeitige Unterbrechung von Infektionsketten ermöglichen. Dazu zählt u.a. eine Eventregistrierung zur Berücksichtigung von Infektionsclustern.

Beschleunigung der Impfkampagne

Um die Corona-Schutzimpfungen zu beschleunigen, sollen nach Ostern auch Hausärzte routinemäßig mitmachen, vorerst mit kleinen Mengen von etwa 20 Dosen pro Woche und Praxis. Darauf haben sich Bund und Länder bereits bei einem Impfgipfel am Freitagabend (19. März) geeinigt.

