Auch in Bayern sind vom 24. bis 26. Dezember mehr Kontakte möglich. In Abhängigkeit vom jeweiligen Infektionsgeschehen sind in dieser Zeit Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zugelassen.



Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis. Also von Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, außerdem Verwandten in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen - auch wenn das mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahren bedeutet.



Die nächtliche Ausgangssperre von 21:00 Uhr abends bis 05:00 Uhr morgens gilt auch an Heiligabend den Weihnachtsfeiertagen und Silvester - es sei denn, man möchte einen Gottesdienst besuchen.



Die Bewohner des Freistaats sind dazu angehalten, während der Feiertage auf nicht notwendige Reisen und Ausflüge zu verzichten. Angesichts von Urlaubsreisen und Familienbesuchen zu Weihnachten und Silvester hat Bayern die Regeln für Einreisen aus Corona-Risikogebieten verschärft. Jeder, der ab 23.12. aus einer derartigen Region nach Bayern kommt, muss entweder bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen oder sich umgehend testen lassen.