Besonders umstritten ist die Frage, wann Kitas und Schulen wieder öffnen. Der Bund schlägt ein einheitliches Vorgehen vor. Kitas, Schulen und Universitäten sollen mindestens bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Für die Abschlussprüfungen könnte es eine Ausnahmeregelung geben. Einige Länderchefs hatten zuvor betont, eigene Wege gehen zu wollen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wollte bereits am 19. April die Schulen schrittweise wieder öffnen lassen und eine Woche später auch die ersten Kitas. Sachsen will ebenfalls ab Montag die Prüfungsklassen zuerst unterrichten lassen. Ob also zuerst die Abschlussklassen oder doch die Erstklässler die Schulbank drücken dürfen, ist noch unklar.