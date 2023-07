Zwei 14 Wochen alte Löwenjungen büxten im Dezember 2015 aus einer Straußenfarm in Zielitz in Sachsen-Anhalt aus. Auf dem Gelände eines Kaliwerks konnten die beiden zum Glück auf einem Parkplatz wieder eingefangen werden. Der Besitzer musste die Tiere aber abgeben, sie kamen in einen Zoo in Spanien.

(SYMBOLBILD) Zwei Löwenjungen sind von einer Straußenfarm ausgebüxt - und konnten auf einem Parkplatz eingefangen werden. Bildrechte: dpa