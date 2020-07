Ein Geschäftsmodell, das ankommt. "Es gibt jetzt einen Riesen-Run darauf", bestätigt die Zirkus-Sprecherin gegenüber dpa. Doch wer auf eine Lieferung über den Post-Weg hofft, hat Pech. Verkauft werden die Löwen-Köttel ausschließlich auf der "Krone-Farm" in Weßling, dem Altersruhesitz der Tiere. "Auf einen Versand per Post haben wir mit Rücksicht auf die Boten verzichtet", so die Sprecherin. In der Tat soll der Geruch der Raubtier-Exkremente äußerst beißend sein. Genau das, was Marder nicht mögen.