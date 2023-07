Zahlreiche Anwohner in Brandenburg und Berlin wurden in der Nacht zu Donnerstag (20.07) von den Behörden gewarnt: Eine Wildkatze soll im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf unterwegs sein, vermutlich eine Löwin. Woher das Tier stammen könnte, ist bisher nicht bekannt - Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen sind bereits überprüft worden. Beamte mit Drohnen und Hubschrauber mit Wärmebildkameras sind im Einsatz, um das Tier zu finden. Ausgelöst wurde die Aktion durch einen Autofahrer, der die vermeintliche Raubkatze gegen Mitternacht im Bereich Stahnsdorfer Damm/Märkische Heide gesehen und gefilmt hatte.

Bewohner wurden unter anderem per Warnapp und Lautsprechern aufgefordert, zu Hause zu bleiben, Haus- und Nutztiere in Sicherheit zu bringen. Auch vor Spaziergängen und joggen insbesondere im Wald wird gewarnt. Wer das Tier sehe, sollte sich in Sicherheit bringen, in Haus oder Auto und die Polizei informieren.