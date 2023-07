Es bestehe keine Gefährdungslage mehr, wie der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow unter Bestätigung der Polizei bei einer Pressekonferenz am Freitag (21.07.2023) mitteilt.

Hinweise führten ins Leere

Laut Polizei hätten sämtliche Suchmaßnahmen keine Hinweise ergeben. Auch gingen Experten nach der Analyse der Bilder nicht mehr von einem Raubtier aus. Vielmehr sei wahrscheinlich, dass es sich bei dem Tier in dem Video um ein Wildschwein handele.

Nach allem menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist. Es gibt nicht einen Hinweis, der zu irgendeiner Annahme geführt hat, es könnte sich um eine Löwin handeln oder eine große Wildkatze. Michael Grubert │ Bürgermeister Kleinmachnow

Experten zeigten sich skeptisch

Bereits zuvor hatten sich die Zweifel an der Theorie, dass eine Löwin gesichtet wurde, gehäuft. Mehrere Experten, wie der Berliner Wildtierexperte Derk Ehlert, äußerten sich skeptisch. Gegenüber RBB-Inforadio sagte der Experte, dass seiner Meinung nach auf dem Video lediglich zwei Wildschweine von links nach rechts laufen würden. Zuvor hieß es, dass die Löwin gesehen worden sei, wie sie ein Wildschwein zerlegte.



Dazu äußerte sich auch der Geschäftsführende Direktor des Instituts für Tierpathologie in Berlin, Achim Gruber, skeptisch: "Ich jage zufällig in der Region selbst und ich weiß, dass die Jäger dort sehr gute Hunde haben. Es ist völlig undenkbar, dass die Hunde nichts gefunden haben, wenn dort tatsächlich ein Wildschwein zerlegt wurde."

Wenn dort eine Löwin ein Wildschwein zerkaut hätte, dann hätten die Hunde etwas gefunden. Achim Gruber │ Direktor des Instituts für Tierpathologie Berlin

Haarprobe soll Klarheit schaffen

Der Suchaufwand sei dennoch und vor allem angesichts des Anfangsverdachts begründet gewesen, so der Experte. Im Wald waren am Freitag Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzschilden unterwegs.



Um endgültig klären zu können, um welches Tier genau es sich in dem Video handelt, soll die Analyse von Haarproben, die an einem Baum gefunden wurden, Klarheit schaffen. "Wir werden über unser Institut die entsprechenden Analysen einleiten. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe der nächsten Woche wissen, was das für Haare sind.", so Achim Gruber vom Institut der Tierpathologie Berlin. Löwin oder doch eher Wildschwein? Eine Analyse einer gefundenen Haarprobe soll nun Klarheit schaffen. Bildrechte: IMAGO/imagebroker

Was war passiert?

Zahlreiche Anwohner in Brandenburg und Berlin wurden in der Nacht zu Donnerstag (20.07) von den Behörden gewarnt: Eine Wildkatze soll im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf unterwegs sein, vermutlich eine Löwin. Woher das Tier stammen könnte, war nicht bekannt - Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen waren aber bereits überprüft worden.



Beamte mit Drohnen und Hubschrauber mit Wärmebildkameras waren im Einsatz, um das Tier zu finden. Ausgelöst wurde die Aktion durch einen Autofahrer, der die vermeintliche Raubkatze gegen Mitternacht im Bereich Stahnsdorfer Damm/Märkische Heide gesehen und gefilmt hatte.