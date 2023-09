Auf dem Gelände des Schulzentrums Nägelsee im bayerischen Lohr am Main ist am Freitag (8. September) ein 14-jähriger Junge tot aufgefunden worden. Er soll an einer Schussverletzung gestorben sein.



Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, richtete sich der Verdacht schnell gegen einen Jugendlichen, der zunächst vorläufig festgenommen wurde - und mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.