Eine Woche ist seit der Tat in Lohr am Main nun vergangen und noch immer sucht die Polizei nach dem Telefon des Opfers. Eine Suche in einem Tümpel auf dem Schulgelände sei erfolglos gewesen, wie die Polizei berichtete.



Mit dem Fund des Handys erhoffen sich die Beamten Hinweise auf die Gründe, weshalb der Junge sterben musste. Das Handy des mutmaßlichen Täters ist bereits in Polizeibesitz und wird ausgewertet.