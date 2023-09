Weiterhin keine Spur vom Handy des Opfers

Eine Woche ist seit der Tat in Lohr am Main nun vergangen und noch immer sucht die Polizei nach dem Telefon des Opfers. Eine Suche in einem Tümpel auf dem Schulgelände sei erfolglos gewesen, wie die Polizei berichtete.



Mit dem Fund des Handys erhoffen sich die Beamten Hinweise auf die Gründe, weshalb der Junge sterben musste. Das Handy des mutmaßlichen Täters ist bereits in Polizeibesitz und wird ausgewertet.

Tod auf dem Schulhof

Der 14-Jährige war am Freitag (8. September) auf dem Gelände des Schulzentrums Nägelsee im bayerischen Lohr am Main tot aufgefunden worden. Er soll an einer Schussverletzung gestorben sein.



Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, richtete sich der Verdacht schnell gegen einen Jugendlichen, der zunächst vorläufig festgenommen wurde - und mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.

15-Jähriger meldet Tat bei Polizei

Den Polizeiangaben zufolge meldete sich ein 15-Jähriger am Freitag gegen 16:30 Uhr bei der Polizei in Lohr und teilte mit, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet hätte.



Eine Polizeistreife machte sich umgehend auf den Weg zum Tatort - und fand auf einer kleinen Grünanlage neben der Schule den schwer verletzten 14-Jährigen. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Teenagers feststellen.

Der getötete Jugendliche wurde in einer kleinen Grünanlage nahe des Schulgeländes entdeckt. Bildrechte: dpa

Schulgelände beliebter Treffpunkt für Jugendliche

Neben dem Schulzentrum mit Gymnasium, Mittelschule, Sportplatz und Basketballplatz ist eine kleine Grünanlage mit Parkbank, Bäumen und Gebüsch, in der Nähe ist ein Fast-Food-Restaurant. In Bayern sind noch Schulferien, aber die Grünanlage sei ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, sagte der Polizeisprecher.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bereits frühzeitig richtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen Jugendlichen aus dem Landkreis Main-Spessart. Eine Streife der Polizei Lohr konnte den Tatverdächtigen am Freitag gegen 18:00 Uhr vorläufig festnehmen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige am Samstag (9. September) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Mordes. Mittlerweile befindet sich der Tatverdächtige in einer Haftanstalt.



In seiner Wohnung sei die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schusswaffe, gefunden worden. Die Tat habe er allerdings nicht gestanden.

Bestatter tragen den Leichnam des Jugendlichen zu ihrem Fahrzeug auf dem Gelände des Schulzentrums Nägelsee. Bildrechte: dpa

Hintergründe und Motiv der Tat weiter unklar

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die die Kripo Würzburg unverzüglich übernommen hat.

Polizei gibt Update zur Tatwaffe

Die mutmaßlich genutzte Schusswaffe stammt nicht aus dem Elternhaus des verdächtigen 14-Jährigen. Die Polizei identifizierte den Besitzer der Waffe durch die Individualnummer der Waffe. Beim Besitzer handelt es sich demnach um einen 66-Jährigen aus Lohr. Die Pistole ist vom Typ Česká CZ 75.