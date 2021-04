Corona-Tests sind nicht angenehm. Abstriche, die tief in der Nase oder im Rachen durchgeführt werden, sind schon für viele Erwachsene schwer auszuhalten. Wie sollen erst Kinder damit umgehen? Aus diesem Grund gibt es auch andere Testkits. Eines davon ist der sogenannte Lolli-Test. Es handelt sich dabei um einen PCR-Test, der im "Pool" durchgeführt wird. Ein "Pool" kann z.B. eine Schulklasse oder eine Kindergarten-Gruppe sein.

Die Probanden lutschen ca. 30 Sekunden auf einem Abstrichstäbchen - dem sogenannten Lolli. Die Speichelprobe kommt dann zusammen mit allen anderen Proben aus der Gruppe in ein gemeinsames Röhrchen, werden also vermischt. Das Röhrchen kommt dann ins Labor und wird untersucht. Das Ergebnis gibt es in der Regeln innerhalb eines Tages. Nur wenn der Test mit allen Proben positiv ausfällt, müssen alle Teilnehmer einen weiteren individuellen PCR-Test machen. Wenn dann positive Proben auftreten werden auch die Kontaktpersonen untersucht.