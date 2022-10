Zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie rücken die Langzeitfolgen der Infektion immer stärker in den Fokus. Expertengremien, darunter die Bundesärztekammer, fordern mehr Daten und eine bessere Versorgung der Betroffenen. Was aber ist Long und Post Covid genau? Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Ein Überblick.

Post-Covid-Syndrom - Was bedeutet das?

Post Covid oder Long Covid beschreibt die Langzeitfolgen, die nach einer Sars-CoV-2-Infektion bei Erwachsenen, seltener auch bei Kindern und Jugendlichen, auftreten können. Der Begriff Long Covid wurde zunächst für Menschen verwendet, die nach einer Coronainfektion über langanhaltende gesundheitliche Einschränkungen berichteten.

Konkret definiert werden mittlerweile als Long Covid solche Symptome, die nach einer akuten Infektion oder Erkrankung auch nach mehr als vier Wochen noch nicht abgeklungen sind. Das Post-Covid-Syndrom (PCS) bezeichnet Beschwerden, die sogar mehr als zwölf Wochen nach der Infektion oder Erkrankung noch immer bestehen oder neu auftreten, mindestens zwei Monate anhalten und anderweitig nicht erklärbar sind. Treten mehr als zwölf Wochen nach einer Infektion noch Beschwerden auf spricht man von Post Covid. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Post Covid kann mit einer Vielzahl körperlicher, kognitiver und psychischer Symptome einhergehen. Dies erschwert oft die Diagnose, ein einheitliches Krankheitsbild lässt sich bislang nicht abgrenzen. Häufige Beschwerden sind starke Erschöpfung - sogenannte Fatigue -, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme - auch als Gehirnnebel bezeichnet -, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen sowie Riech- und Schmeckstörungen bis hin zu Muskel- und Gliederschmerzen.



Auch Organschäden, etwa an Herz, Lunge, Niere und Gehirn, sind möglich. Studien zufolge werden bisher mehr als 200 verschiedene Symptome auf Long Covid zurückgeführt. Einige der bereits beobachteten Spätfolgen im Überblick:

chronische Müdigkeit (Fatigue-Syndrom)

Antriebslosigkeit

Taubheitsgefühle

Muskel- und Gelenkschmerzen

Nervenschmerzen

Kopfschmerzen

Atemnot oder Husten

Herzinsuffizienz

Thrombosen oder Lungenembolien

Konzentrationsstörungen

Depression

Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinns

Haarausfall

Ekzeme

Fatigue Langzeitfolge und Symptom einiger Virusinfektionen. Dauerhafte Müdigkeit und Erschöpfung. Tritt häufiger bei Frauen auf.

Das Fatigue-Syndrom - eine chronische Müdigkeit - ist eine der häufigsten Langzeitfolgen von Corona. Bildrechte: Colourbox.de

Wie häufig sind die Langzeitfolgen?

Dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. In einer Übersichtsstudie variierte der Anteil von Long Covid bei Erwachsenen ohne Hospitalisierung laut Robert-Koch-Institut zwischen siebeneinhalb Prozent und 41 Prozent. Bei Erwachsenen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, wurde bei 37,6 Prozent von gesundheitlichen Langzeitfolgen berichtet. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin schätzt, dass bis zu 15 Prozent aller Erkrankten mit Long Covid und etwa zwei Prozent mit Post Covid kämpfen.

Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge waren mehr als 16 Prozent der Europäerinnen und Europäer, die sich in den ersten beiden Pandemiejahren infizierten, von Langzeitfolgen betroffen. Eine niederländische Studie wiederum ergab, dass jeder achte Coronainfizierte Wochen oder Monate nach der Infektion an mindestens einem Symptom von Long Covid leidet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte vor einigen Monaten, Long Covid betreffe inzwischen so viele Menschen, dass es eine neue "Volkskrankheit" werden könnte.

Die zugrunde liegenden Mechanismen der Langzeitfolgen sind noch nicht geklärt. Zu den möglichen Ursachen, die derzeit erforscht werden, gehören andauernde Entzündungsreaktionen, die möglicherweise durch im Körper verbleibende Virusbestandteile ausgelöst werden. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Verschlüsse der kleinen Gefäße sowie Autoimmunprozesse an der Entstehung gesundheitlicher Langzeitfolgen beteiligt sind. Eine solide Datenlage gibt es dazu bislang aber nicht, was von Expertengremien, darunter die Bundesärztekammer, bemängelt wird.

Sind Risikofaktoren bekannt?

Es gibt Hinweise darauf, dass Frauen doppelt so häufig wie Männer unter Long Covid leiden und dass sich die Häufigkeit von gesundheitlichen Langzeitfolgen je nach Virusvariante unterscheiden könnte. Auch chronische und psychische Vorerkrankungen sowie ein schwerer Covid-19-Krankheitsverlauf könnten Long Covid begünstigen.

Es gibt Hinweise, dass Frauen häufiger unter Long Covid leiden als Männer. (Symboldbild) Bildrechte: IMAGO/YAY Images

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte geht davon aus, dass auch Kinder mit einem schwerem Covid-19-Verlauf an anhaltenden Symptomen leiden können. Einem Artikel der Fachzeitschrift "Nature" zufolge, sollen rund zehn Prozent aller an Covid-19 erkrankten Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre noch fünf Wochen nach der Diagnose an mindestens einem Symptom der Erkrankung gelitten haben.

Mediziner berichten von Patienten, die nicht zur Schule gehen, weil sie sich nicht lange konzentrieren können. Andere haben Schmerzsymptome wie Bauch-, Kopf- oder Gliederschmerzen. Typisch seien zudem Riechstörungen. Sportliche Kinder leiden unter extremer Erschöpfung, sind nicht mehr belastbar.



Weitere Studien legen nahe, dass die Ursachen für die auftretenden Symptome bei Kindern (und Erwachsenen) im psychischen Bereich liegen könnten. Hier geht es vor allem um Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wie geschlossene Schulen und Kontaktbeschränkungen.



An der Medizinischen Hochschule in Hannover hat eine wissenschaftliche Studie gestartet. Die Datenbasis soll helfen, die Krankheit besser zu verstehen.

Auch Kinder können an Long oder Post Covid leiden. (Archiv) Bildrechte: Tom Fleckenstein.

Eine im Fachblatt "The Lancet" erschienene Studie legt nahe, dass vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sondern im Fall eines Impfdurchbruchs auch vor den Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion gut geschützt sind.

Den Forscherinnen und Forschern zufolge haben vollständig geimpfte Erwachsene im Falle einer Corona-Infektion ein deutlich geringeres Risiko, an Long Covid zu erkranken. Die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, ist sogar noch geringer. Offenbar leiden aber weniger Menschen unter Long Covid, wenn sie mit der Omikron-Variante infiziert wurden - zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus dem Juni 2022.

Die Corona-Schutzimpfung hilft nicht nur gegen schwere Krankheitsverläufe, sondern auch gegen Post- und Long Covid. Bildrechte: imago images/Future Image

Ärzte und Therapeuten haben seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren viel dazugelernt. Insbesondere beim Thema Bewegung gab es lange Unsicherheit. Schadet es den Patienten am Ende oder ist eine Bewegungstherapie inzwischen ein Schlüsselelement bei der Behandlung? "Die riesige Mehrheit der Post-Covid-Patienten profitiert von einem wohldosierten Ausdauertraining und von Bewegungstherapie", sagt Volker Köllner, Ärztlicher Direktor des Reha-Zentrums Seehof im brandenburgischen Teltow. Maßgebend für die richtige Behandlung von Post-Covid-Patienten ist die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Diese hat eine Empfehlung herausgegeben, in der sie dringend zur Bewegungstherapie rät.

Long und Post Covid - die richtigen Ansprechpartner

Primäre Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf Post oder Long Covid sind in der Regel Hausärztinnen und -ärzte. Die bilden häufig Netzwerke mit niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzten und können somit eine möglichst optimale Versorgung sicherstellen.

Auch wenn es noch kein gezieltes Medikament gegen Long oder Post Covid gibt, existiert eine Vielzahl an Therapie-Optionen. So kann der Hausarzt beispielsweise Physiotherapie, Ergotherapie und/oder Atemtherapie, je nach Ausprägung der Symptome, verordnen. Bestimmte, durch Covid-19 ausgelöste Mangelerscheinungen können zudem medikamentös gelindert werden.

In einer ARD-Doku stellt der bekannte Fernseh-Arzt Eckart von Hirschausen zudem die Blutwäsche (HELP-Apherese) als eine mögliche Therapie vor, die Heilung versprechen kann. Sie soll vor allem Patienten helfen, die über einen langen Zeitraum von Arzt zu Arzt irren und nirgends richtige Hilfe finden. Den Film gibt es hier in der ARD-Mediathek zu sehen.

Eine solche Maschine zur Blutwäsche soll die Autoantikörper entfernen. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Pionierarbeit zu Long Covid in Rostock

Ein nach eigenen Angaben deutschlandweit einzigartiges Institut in Rostock, das Anfang Oktober eröffnet wurde, will künftig zu einem besseren Umgang mit Corona-Spätfolgen beitragen. Gerade bei Long Covid sei es besonders wichtig, dass es eine Stelle gebe, an der die Informationen zusammenliefen, sagt die Initiatorin und Lungenfachärztin Jördis Frommhold.

Die Einrichtung soll ein Experten-Netzwerk bilden und die Lücken in der bundesweit kaum ausgebauten Versorgungsstruktur für Betroffene schließen und sei damit ein Leuchtturm im Land. Das "Institut Long Covid" soll Patientinnen und Patienten über den Umgang mit der Erkrankung und über mögliche Behandlungen informieren.

Ambulanzen und Selbsthilfegruppen als Anlaufpunkte