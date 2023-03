Patienten mit Verdacht auf Post oder Long Covid sollten zunächst zum Hausarzt gehen. Er überweist an niedergelassene Fachärztinnen und -ärzte. Auch wenn es noch kein gezieltes Medikament gegen Long oder Post Covid gibt, existiert eine Vielzahl an Therapie-Optionen. So kann der Hausarzt in leichten Fällen Physiotherapie, Ergotherapie und/oder Atemtherapie, je nach Ausprägung der Symptome, verordnen. Bestimmte, durch Covid-19 ausgelöste Mangelerscheinungen können zudem medikamentös gelindert werden.