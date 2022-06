Starke Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Kurzatmigkeit oder psychische Beschwerden - das können Symptome nach einer überstandenen Corona-Infektion sein. Gesundheitliche Langzeitfolgen, die als Long Covid bezeichnet werden. Auftreten können sie auch bei Kindern, obgleich sie in der Regel eher selten von einem schweren Covid-19-Verlauf betroffen sind.

Genaue Zahlen zu Long Covid bei Kindern und Jugendlichen gibt es bislang nicht. Was es gibt, sind erste Hinweise, bei welchen Kindern und Jugendlichen das Risiko für Long Covid höher ist. Dazu zählen ältere Kinder und Jugendliche, Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen sowie Kinder und Jugendliche, die wegen eines schweren Covid-19-Verlaufs im Krankenhaus behandelt wurden.

In den meisten Studien ist Long Covid bei Erwachsenen untersucht worden. Doch Studien, die sich explizit Kindern und Jugendlichen widmen, berichten über ähnliche Krankheitssymptome wie bei den "großen" Patienten. Dazu zählen u.a. eine dauerhafte Erschöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Kopf-, Bauch- und Halsschmerzen, Husten, Schlafprobleme, ein eingeschränkter Geruchssinn sowie Muskel- und Gelenkschmerzen.

Da Kinder meist nur leicht oder sogar symptomfrei an Covid-19 erkranken, ist es bei ihnen besonders schwer festzustellen, ob sie an Long Covid oder an den allgemeinen Folgen der Pandemie leiden.



Besondere Belastungen wie Lockdown, Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen haben bei Kindern und Jugendlichen ihre Spuren hinterlassen und können zum Teil ähnliche Beschwerden hervorrufen wie Long Covid.