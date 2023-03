In den meisten Studien ist Long Covid bei Erwachsenen untersucht worden. Doch Studien, die sich explizit Kindern und Jugendlichen widmen, berichten über ähnliche Krankheitssymptome wie bei den "großen" Patienten. Dazu zählen u.a. eine dauerhafte Erschöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Kopf-, Bauch- und Halsschmerzen, Husten, Schlafprobleme, ein eingeschränkter Geruchssinn sowie Muskel- und Gelenkschmerzen.

Da Kinder meist nur leicht oder sogar symptomfrei an Covid-19 erkranken, ist es bei ihnen besonders schwer festzustellen, ob sie an Long Covid oder an den allgemeinen Folgen der Pandemie leiden.



Besondere Belastungen wie Lockdown, Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen haben bei Kindern und Jugendlichen ihre Spuren hinterlassen und können zum Teil ähnliche Beschwerden hervorrufen wie Long Covid.