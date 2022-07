Auf einen Schlag Milliardär – das ist jetzt möglich. Was man dafür braucht? "Nur" sechs Richtige in der Lotterie. Seit dem 15. April, also seit 29 Ziehungen, konnte niemand mehr den Jackpot der US-amerikanischen Lotterie Mega Millions knacken. Deshakb stieg die Summe im Lostopf auf 1,025 Milliarden Dollar an, wie das Unternehmen selbst mitteilte. Umgerechnet sind das gut 1,004 Milliarden Euro.

"Wir blicken mit Vorfreude auf den wachsenden Jackpot. Zu sehen, wie sich der Jackpot über einen Zeitraum von Monaten aufbaut und die Milliarden-Dollar-Marke erreicht, ist wirklich atemberaubend", so Pat McDonald, Direktor der Ohio Lottery, aktueller Hauptdirektor des Mega Millions Consortium.

1,025 Milliarden Dollar – da geht noch was. Das war der bisher höchste Gewinn

Doch tatsächlich ist der Jackpot damit nicht einmal der größte in der Geschichte von Mega Millions: 2018 wuchs der Gewinn auf 1,537 Milliarden US-Dollar an. Im Januar 2021 waren 1,050 Milliarden US-Dollar im Topf.

Bei solch hohen Zahlen probieren nicht nur eingefleischte Lottospieler ihr Glück. Auf der ganzen Welt wollen Menschen eine Chance auf den Megagewinn haben. Kein Wunder, dass laut Mega Millions nach der letzten Ziehung die Website aufgrund des großen Andrangs überlastet und für zwei Stunden nicht erreichbar gewesen war.

Wer kann bei der US-Lotterie mitmachen?

Hier eine gute Nachricht: Auf der Website von Mega Millions heißt es, dass man nicht unbedingt in den USA wohnen muss, um an den Ziehungen teilnehmen zu können. Dennoch gibt es einen Haken.

Denn: Die Scheine werden nicht im Ausland verkauft. Sprich: Man kann nur mitspielen, wenn man sich in den USA aufhält. Wer also ohnehin in den USA weilt, kann sein Glück ohne Probleme versuchen. Ein Schein kostet gerade Mal zwei US-Dollar. Das sind umgerechnet 1,96 Euro.

Für alle anderen wird entweder die Zeit oder das Budget knapp. Denn ein Flug in die USA ist kein Schnäppchen. Vor allem wenn man bedenkt, wie niedrig die Gewinnchancen sind.

So hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf die Milliarden

Denn die Chance, den Mega-Jackpot zu gewinnen, liegt bei eins zu etwa 303 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, liegt dagegen nach Daten der US-Behörden bei eins zu einer Million.

Bar auf die Hand oder in Raten auszahlen lassen?

Knackt jemand tatsächlich den Jackpot, so steht er oder sie vor der Frage: Den Gewinn direkt oder in Raten über 30 Jahre auszahlen lassen? Kleiner Tipp: Nur in Raten wird der volle Gewinn ausgezahlt. Die meisten entscheiden sich aber für den Sofortgewinn. In diesem Fall wären das 602 Millionen Dollar – und von denen gehen nochmal 24 Prozent Steuern ab. Bleiben dann also "nur" noch rund 450 Millionen.

Lottoschein auf der Durchreise gekauft: Das müssen Sie beachten

Sie haben Ihren Losschein am Ende der Ferien gekauft und befinden sich zur Ziehung schon wieder zu Hause? Kein Problem: Laut Website von Mega Millions spielt es keine Rolle, wo man sich aufhält.